Coronavirus 17 ottobre: a Rimini un decesso e 67 nuovi casi, ma tanti asintomatici

Cronaca

Rimini

| 16:00 - 17 Ottobre 2020

A Rimini, secondo il bollettino aggiornato alle dodici di oggi (sabato 17 ottobre) della regione, si registrano 67 nuovi casi di positività al Sars-CoV-2. Sono 19 i sintomatici, in linea (anzi in leggero ribasso) con i dati dei giorni precedenti, e 48 asintomatici. Dato da leggere chiaramente con un aumento dell'attività di screening tramite tamponi. Si registra il decesso di un 67enne che era ricoverato all'ospedale Infermi, affetto da altre patologie. A Rimini rimangono stabili i ricoveri in terapia intensiva (sono quattro). Venendo ai casi di contagio registrati nelle ultime ore, ci sono 13 pazienti sporadici (quelli individuati al di là delle attività di screening e di rintraccio contatti di casi accertati). Sono 41 i contatti di casi certi, dodici quelli emersi da test professionali, uno di rientro dall'Albania.



DATI COMPLESSIVI Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 40.333 casi di positività, 641 in più rispetto a ieri, su 13.313 tamponi eseguiti. La crescita dei contagi emerge dalla percentuale di positivi: 4,8% (4% il 16 ottobre, 3,6% il 15 ottobre, nei giorni precedenti ci si aggirava attorno a una percentuale del 2%).

Dei nuovi positivi, sono 282 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: complessivamente 261 persone (tra i nuovi positivi) erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 228 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,5 anni. Sui 282 asintomatici, 173 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 61 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 10 con i test pre-ricovero. Per 38 casi è in corso la verifica sul motivo del tampone.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 8.649 (616 in più di quelli registrati ieri). Si registrano 5 nuovi decessi, tutti uomini: 2 a Parma (87 e 62 anni), 2 a Modena (87 e 95 anni), 1 a Rimini (67 anni). Le persone guarite salgono a 27.175 (+20 rispetto a ieri): 7 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 27.168 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 8.157 (+589 rispetto a ieri), il 94,3% dei casi attivi.

Sono 65 i pazienti in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri, 0,8% del totale) e 427 (+23 sempre da ieri, 4.9% del totale) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Sul territorio, le 65 persone ricoverate in terapia intensiva sono così distribuite: 9 a Piacenza (+4 rispetto a ieri), 5 a Parma (stabili rispetto a ieri), 2 a Reggio Emilia (stabili rispetto a ieri), 7 a Modena (+1 rispetto a ieri ), 28 a Bologna (1 in più di ieri); 1 a Imola (+1 da ieri), 2 a Ferrara (1 in meno di ieri); 3 a Ravenna (stabile rispetto a ieri), 2 a Forlì (1 in meno di ieri), 2 a Cesena (numero invariato rispetto a ieri) e 4 aRimini (invariato rispetto a ieri).



PROVINCIA PER PROVINCIA : 5.599 a Piacenza (+53, di cui 26 sintomatici), 4.760 a Parma (+42, di cui 31 sintomatici), 6.386 a Reggio Emilia (+74, di cui 54 sintomatici), 5.613 a Modena (+81, di cui 44 sintomatici), 7.294 a Bologna (+153, di cui 82 sintomatici); 658 casi a Imola (+12, di cui 11 sintomatici), 1.806 a Ferrara (+71 di cui 33 sintomatici); 2.012 a Ravenna (+27, di cui 12 sintomatici), 1.748 a Forlì (+38, di cui 29 sintomatici), 1.335 a Cesena (+23, di cui 18 sintomatici) e 3.122 a Rimini (+67, di cui 19 sintomatici).