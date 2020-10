Nuovo dpcm, chiusura palestre e piscine: Bonaccini, "no allo stop per le squadre"

| 13:54 - 17 Ottobre 2020

Confronto tra governo e regioni sulle nuove misure restrittive che l'esecutivo Conte assumerà entro le prossime 48 ore. Tra le misure al vaglio c'è anche la possibile chiusura per palestre, centri fitness e piscine. In merito, il governatore della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha chiesto la prosecuzione delle attività delle squadre impegnate nei campionati, in quanto esse possono rispettare i protocolli sanitari per limitare i contagi. Sulla movida il ministro Speranza conferma la stretta sugli orarli serali per evitare assembramenti. Per la scuola si parla di orari di ingresso scaglionati e didattica a distanza per le scuole superiori. In Umbria è stata introdotta per un periodo di 15 giorni, per valutare l'evoluzione della pandemia.