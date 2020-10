Calcio D, Sammaurese ko in casa contro il Prato 0-3

Sport

San Mauro Pascoli

| 19:46 - 18 Ottobre 2020

Un undici della Sammaurese (foto dalla pagina Facebook del club).

Nuova sconfitta per la Sammaurese che stavolta si inchina tra le mura amiche al Prato che passa per 3-0. Una prova di forza dei lanieri, leader della classifica, che sono passati in vantaggio al 12′ grazie alla conclusione di Minardi. Replica dei romagnoli con Bonadi che colpisce il palo.

Nella ripresa il Prato legittima la vittoria grazie alle segnature di Tavano (70′) e di Cellini (85′) entrambi subentrati nel corso della ripresa. Il Prato centra la terza vittoria stagionale, la seconda consecutiva in trasferta e mette in fila il quarto risultato utile consecutivo. La Sammaurese è ancora al palo, unica formazione del girone.



Il tabellino

Sammaurese-Prato 0-3

SAMMAURESE: Vitiello, Gurini, Pandolfi (18' st. Pasquini), Cianci, Migani (28' st. Rrasa), Gregorio, Nicoli, Guatieri, Manuzzi, Bonandi, Yassi (18' st. Greppi). A disp.: Magnani, Lisi, Gambaretti, Deniku, Palmese, Sabba. All.: Protti

PRATO: Piretro, Mastino, Tomi, Kouassi (Carli), Giampa, Melandri (Tavano), Spinosa, Ortolini (Cellini), Calosi (Bertolini), Boccaccini, Minardi. A disp.: Cecchi, Calamai, Scianname, Marini, Casati. All.: Esposito.

RETI: 12' Minardi, 70' Tavano, 85' Cellini