Calcio D, a Corticella prezioso punto per il Cattolica SGM: 1-1. Ma tra i giallorossi c'è rabbia

| 21:17 - 18 Ottobre 2020

Giocatori della Marignanese Cattolica.

Prezioso pareggio per il Cattolica SGM sul campo del Corticella, avversaria diretta per la salvezza arrivato dopo una prestazione meno convincente rispetto alle ultime ma comunque più che sufficiente. C'è un po' di rammarico in casa giallorossa perché la squadra di Lilli era in vantaggio fino a quattro minuti dalla fine per un gol di Gaiola di testa al 19' su cross dalla destra di garavini. Nella prima frazione il Cattolica SGM ha dato il meglio sfiorando il raddoppio con Goh e Sow, oggi in coppia in attacco (a riposo Rizzitelli). Nella ripresa, invece, complici anche due cambi forzati per infortunio come La Rosa e Ferri e l'under Ferri (2000) che hanno costretto il tecnico a cambiare modulo rivedendo l'assetto tattico (dal 3-5-2 al 4-4-2), i romagnoli hanno sofferto il ritorno del Corticella che pur senza creare molto (salvataggio di Nodari sulla linea di porta) ha guadagnato campo. Su una sua giocata sull'out destro, l'esterno d'attacco nanetti è stato steso da anuzzi al vertice dell'area di rigore. Dal dischetto Grazia non ha perdonato. Nel finale a viso aperto non è sucecsso nulla.

Nel prossimo turno al Calbi arriva il Progresso. Lilli spera di recuperare gli infortunati Rea e Pierantozzi

Il tabellino

Corticella-Marignanese Cattolica 1-1

CORTICELLA (4-2-3-1) Garoia, Marchesi (18’ st Magi, 39’ st Bouabre), Tonelli, Graziano (30’ st Parlanti), Cosner, Busi, Grazia, Pescatore (25’ st Giannini), Girotti, Negri, Benincasa (12’ st Nanetti). A disp. Cinelli, Corropoli, Monnolo, Rana. All. Daltri.

MARIGNANESE CATTOLICA (3-5-2): Piai, Bajic, Nodari, La Rosa (14’ st Moricoli), Ferri (15’ st Zanni), Gaiola, Manuzzi, Pastorelli (7’ st Ndiaye), Garavini (1’ st Palazzi), Sow, Goh (14’ st Sartori). A disp. Mariani, Rizzitelli, Meraglia, Sapori. All. Lilli.

Reti: 19’ pt Gaiola (M), 41’ st su rig. Grazia (C)

Arbitro: Pileggi di Bergamo.

Note: ammoniti Busi, Tonelli, Moricoli, Zanni. Rercupero: 2' pt, 6' st.