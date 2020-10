Calcio Promozione: vola il Vis Misano, superato 5-1 lo Spontricciolo

Sport

Riccione

| 19:23 - 18 Ottobre 2020

La rosa dello Spontricciolo.

Spontricciolo - Vis Misano 1-5



SPONTRICCIOLO: Tani, Tenti (76' Crescentini), Ndoja, Grimaldi, Rossi (62' Tonti), Ioli; Tamburini (76' Fantii), Giovanelli; Capriotti (62' Fabbri), Brisigotti, Cugnigni (81' Bianco).

In panchina: Martini, Alla, Borgognoni, Meluzzi.

All. Pellegrini.

VIS MISANO: Alessandrini, Pratelli, Tonini, Serafini, Antonietti, Imola; Muccioli (78' Acquarelli), Pironi (68' Laro); Benedetti, Musoni (75' Marconi), Santoni (62' Bacchiani).

In panchina: Cuomo, Moroni, Lepri, Ricci, Acquarelli, Savioli.

All. Righetti.

ARBITRO: Balzano di Rimini.

RETI: 43' Antonietti, 46' Santoni, 51' Muccioli, 53' rig. Santoni, 81' Bacchiani, 93' Fabbri (S).

NOTE: ammoniti Tenti, Tamburini, Rossi.