AUDIO Calcio Promozione: Sampierana - Novafeltria 3-1

Un undici del Novafeltria.

Sampierana - Novafeltria 3-1



SAMPIERANA: Niederwieser, Berni (74' Rossi M.), Bottura, Bravaccini (53' Salvi), Quaranta, Corbara; Giovagnoli (81' Battistini), Canali; Lanzi, Savelli (66' Rossi N.), Fabbri P.

In panchina: Fabbri M., Fabbri S., Farfaneti, Petrini.

All. Madonia.

NOVAFELTRIA: Hysa K., Toromani, Soumahin, Semeraro P. (15' Mahmutaj), Poli, Foschi; Martini, Semeraro U. (49' Crociani A.), Radici (70' Crociani M.), Indelicato, Mancini.

In panchina: Palumbo, Sebastiani, Hysa S., Bisacchi, Bindi, Cappella.

All. Montalti.

ARBITRO: Venuto di Imola (Assistenti: Pilato e Tamburini di Forlì).

RETI: 26' Canali, 84' Rossi N., 87' rig.Indelicato (N), 94' Canali.

AMMONITI: Corbara, Semeraro U., Lanzi, Toromani, Canali, Poli.

NOTE: recupero 3'pt e 5'st. Angoli 3-9.



SAN PIERO IN BAGNO. Ancora una sconfitta per il Novafeltria, al quarto k.o. consecutivo tra coppa e campionato. La prima occasione è per la Sampierana al 10': cross da destra di Berni, Lanzi schiaccia di testa, bravo Hysa ad alzare sopra la traversa. Al 13' Mancini si accentra dalla sinistra, ma il suo tiro è deviato di testa da un difensore della Sampierana. Ghiotta occasione per gli ospiti al 20': punizione di Umberto Semeraro, Niederwieser respinge, Martini (2001 all'esordio stagionale) spreca non centrando il bersaglio. Al 26' la Sampierana passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione, bravo Canali a finalizzare di testa. Tre minuti dopo mischia in area della Sampierana, Radici all'altezza del dischetto calcia fuori da buona posizione. Al 31' su corner battuto da Toromani, Indelicato in girata colpisce il palo. Due minuti dopo clamorosa occasione per la Sampierana con Lanzi, che grazia Hysa. A inizio ripresa ancora Sampierana pericolosa al 46' con Fabbri che anticipa Toromani e calcia fuori. Un minuto dopo Hysa esce di piede e anticipa Fabbri, poi al 52' punizione di Savelli, Hysa alza sulla traversa. Al 59' Mancini si accentra e calcia di destro a giro dal vertice sinistro, ma Niederwieser con un grande intervento devia la conclusione. Il Novafeltria cresce di tono, ma subisce nel finale il gol del raddoppio di Nicholas Rossi, che sfrutta un'incertezza della difesa. La squadra ospite trova il primo gol in partite ufficiali con un rigore procurato da Soumahin e trasformato da Indelicato, ma nel recupero Canali da lunghissima distanza coglie Hysa fuori dai pali e lo beffa per il definitivo 3-1.