Calcio Promozione: Granata - Bellaria Igea Marina 0-0

Sport

Cesenatico

| 08:11 - 19 Ottobre 2020

Una fase di gioco a centrocampo (foto dalla pagina Facebook del Granata).

Granata - Bellaria Igea Marina 0-0



GRANATA: Venghi, Biondini (65' Romagnoli), Lelli, Braccini (55' Ercolani), Asslani, Fall; Fellini, Mastria; Vitali, Boni, Ronchi (40' Pellegrini, 86' Baldani).

In panchina: Giustore, Sacchi, Magrini, Crudeli, Zavalloni.

Allenatore: Cantoni.

BELLARIA: Berardi, Minacapilli, Grossi, Tebaldi, Zanotti, Venturi, Bellavista (19’ Chiussi), Cocco,

Marchini (58' Vivo), Facondini, Vitali (72' Pasolini).

In panchina: Antonelli, Alvisi, Fusi, Baldini, Donati.

Allenatore: Fusi.

ARBITRO: Ficocelli di Bologna.

AMMONITI: Biondini, Grossi, Venturi.

COMMENTO: partita combattuta tra due squadre in salute, poche le occasioni da gol, con prevalenza delle difese. Risultato sostanzialmente giusto.