Calcio Promozione: clamoroso Sant'Ermete, rimonta l'Asar nel finale (3-2)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:09 - 18 Ottobre 2020

La festa a fine partita dei giocatori del Sant'Ermete.

Sant'Ermete - Asar Riccione 3-2



S.ERMETE: Romani, Bellanti (15'st Amaduzzi), Canducci (43'st Bua), Contadini, Zavattini (1'st Baffoni), Gattei Colonna, Kapitonov, Ferrani, Molari (30'st Benvenuti), Vukaj, Fuchi (1'st Marcaccio).

In panchina: Baldassarre, Merendino, Bonifazi, Castiglioni.

All. Pazzini.

ASAR RICCIONE: Mauri, Angelini, Pesaresi, Sogos, Franchi, Fattori (1'st Visani), Sartini, Sisti (31'st Abati), Ciavatta, Pierri (35'st Marchionna), Guerra.

In panchina: Marcaccini, Alberto, Bacchini, Bacci, Stella.

All. Vanni.

ARBITRO: Chis di Imola.

RETI: 10'pt Pierri, 20'pt Vukaj, 30'pt Ciavatta, 45'st Marcaccio, 47'st Benvenuti.



SANT'ERMETE Clamorosa vittoria in rimonta e nei minuti di recupero del Sant'Ermete contro la neopromossa Asar, che esce immeritatamente sconfitta dopo aver giocato alla pari contro il forte avversario. Al 10' ospiti in vantaggio con Pierri, che vince un rimpallo in area e batte Romani. Al 20' il Sant'Ermete pareggia con Vukaj, che al limite dell'area, di prima intenzione, piazza la palla all'incrocio. L'Asar non molla e dieci minuti dopo ripassa in vantaggio con Ciavatta, che scatta in profondità al limite del fuorigioco, salta il portiere e deposita in rete a porta vuota. Nel secondo tempo il S.Ermete fa valere la maggior fisicità e la lunghezza della sua panchina, infatti dopo aver sbagliato numerose occasioni da gol, al novantesimo il subentrato Marcaccio in mischia porta il risultato in parità. Al novantaduesimo il classe 2002 Benvenuti raccoglie una sponda di Bua e segna l'incredibile gol della vittoria.