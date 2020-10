Calcio Promozione: Verucchio - Gambettola 3-1

Sport

Verucchio

| 20:17 - 18 Ottobre 2020

La rosa del Verucchio (foto dalla pagina Facebook del club).

Verucchio - Gambettola 3-1



VERUCCHIO: Maggioli, Colonna, Giuliano, Casadei, Grossi, Genghini (20'st Montanari); Michilli (45'st Muccioli), Ciccarelli; Magnani (31'st Dragoni), Guarino, Antonioli (35'st Betti).

In panchina: Montagna, Mussoni, Osmani, Valenti, Fabbri.

All. Nicolini.

GAMBETTOLA: Samore, Blasetti, Veneruso (39'st Matteoni), Tassinari, Intili, Gega; Moubtassim, Severi; Pasini (34'st Gobbi), Casotti (15'st Khayat), Zequiri.

In panchina: Zammarchi, Casadei, Bianchi, De Cillis, Akrab, Zahir.

All. Pedrelli.

ARBITRO: Hafidi di Ravenna

RETI: 22'pt Zequiri, 29'pt rig.Magnani, 36'st Michilli, 47'st rig. Dragoni.

AMMONITI: Grossi, Tassinari, Casotti.



VILLA VERUCCHIO Seconda vittoria su due per il Verucchio, che soffre nei primi venti minuti l'arrembante Gambettola. Gli ospiti passano al 22' con un tiro da fuori area di Zequiri. Il Verucchio reagisce e trova il pari al 29' su rigore con Magnani. Ripresa a tinte rosanero con il meritato gol del vantaggio firmato da Michilli su punizione, il tiro deviato supera l'incolpevole portiere avversario. Nel recupero mani in area Gambettola e secondo rigore per il Verucchio, trasforma Dragoni.