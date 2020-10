Costruire insieme il futuro della Valconca: parte indagine rivolta a cittadini e imprenditori

Attualità

Valconca

12:46 - 17 Ottobre 2020

Valconca.

"Costruiamo insieme il futuro della Valconca". È questa la chiamata che l'Unione dei Comuni della Valconca lancia a cittadini, operatori, imprenditori e a tutti coloro che vogliono contribuire alla co-creazione di una visione di futuro sostenibile dell'intera valle.



L'iniziativa s'inserisce nell'ambito del percorso partecipativo Valconca Next che - riprendendo il cammino dopo il lockdown imposto dall'emergenza Covid-19 - entra così nella sua fase di relazione diretta con chi ogni giorno vive e lavora in valle invitandolo a partecipare ad un'indagine conoscitiva sui punti di forza e le criticità del territorio e sull'immaginare un nuovo sentiero di sviluppo e crescita sostenibile volto alla valorizzazione dell'area della Valconca.



Attraverso la compilazione del questionario di ascolto sarà possibile contribuire con indicazioni, suggerimenti e informazioni utili a rendere ancora più robuste e condivise le linee guida di pianificazione strategica per le politiche di sviluppo del territorio.



Per consentire la più ampia adesione e partecipazione, si può compilare il questionario in qualsiasi momento. Inoltre, per ricevere informazioni più dettagliate e un supporto alla compilazione, sono previsti punti di ascolto fisici direttamente sui territori comunali a partire da domenica 18 ottobre a Montefiore Conca in occasione della Sagra della Castagna e successivamente, fino al 28 ottobre, anche sugli altri 7 comuni (calendario completo).



Alla fase di ascolto, seguiranno nelle prossime settimane incontri partecipativi di lavoro comune aperti alla cittadinanza e volti a delineare un nuovo percorso di cambiamento sostenibile condiviso e che guarda ad un orizzonte di medio-lungo periodo.



Un'occasione per tutti coloro che hanno a cuore il futuro della Valconca e desiderano contribuire al suo sviluppo futuro.



Il progetto Valconca Next è promosso dall'Unione dei Comuni della Valconca in partenariato con la Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, Provincia di Rimini e Associazione Forum Rimini Venture ed è co-finanziato dal Bando Partecipazione 2019 a sostegno dei processi partecipativi previsto dalla legge regionale n.15/2018 "Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche".