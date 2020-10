Basket C Silver: Titans sconfitti di misura dal Bramante Pesaro

Sport

Repubblica San Marino

| 12:20 - 17 Ottobre 2020

Simone Porcarelli (allenatore dei Titans).

Buona partita dei Titans in amichevole col Bramante Pesaro. Contro una squadra ottimamente attrezzata e di categoria superiore (C Gold), i ragazzi di coach Porcarelli si sono ben comportati, con la gara che è rimasta in equilibrio per tre dei quattro periodi di gioco (come da classico scrimmage di preseason, punteggi azzerati a ogni quarto).

Nonostante l’assenza di Raschi e Botteghi e con Saponi non al 100% per un fastidio al piede, la Pallacanestro Titano ha un buon approccio alla partita e chiude il primo quarto sul 15-15 anche grazie alle triple di Palmieri, Sorbini e Liberti. Il secondo periodo è quello più complicato per i nostri ragazzi, che difensivamente non riescono a mettere argine come in precedenza alle iniziative pesaresi e si ritrovano presto a dover inseguire (15-25).

Nel terzo quarto Macina produce punti importanti e i Titans tornano a essere efficaci come in avvio di gara (14-15). Buono il debutto di Foresti, tornato dall’infortunio che lo ha fermato in questa parte di precampionato. Nel quarto periodo Liberti e Dini trovano buone soluzioni in attacco, le due squadre si superano diverse volte e il Bramante la spunta di un’incollatura (16-18).

Il tabellino dei Titans: Dini 14, Liberti 15, Saponi, Palmieri 3, G. Pasolini 5, E. Pasolini, Macina 8, Sorbini 3, Gennari 4, Foresti 6, Montanari 2. All.: Porcarelli.