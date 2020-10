Riccione spegne 98 candeline e festeggia con n viaggio speciale nel territorio e nel tempo

Eventi

Riccione

| 10:24 - 17 Ottobre 2020

Dalla destra Gianfranco Sanchi, Stefano Caldari e Simone Bruscia.

Domenica in piazzale Ceccarini alle 16.30 Riccione, in provincia di Rimini, festeggerà il 98esimo compleanno, con "un abbraccio simbolico e collettivo con i suoi cittadini e i suoi ospiti". E pensando già al centenario da Comune autonomo. Dopo un'estate "inedita e per certi versi straordinaria", le celebrazioni iniziano con la proiezione sulla facciata del Palazzo del Turismo di un video emozionante dedicato al territorio romagnolo raccontato e promosso da Ride Riccione Week, l'evento internazionale di ciclismo e cicloturismo. Il video vede protagonisti la leggenda del ciclismo Francesco Moser e l'assessore al Turismo Stefano Caldari che attraversano in bici il territorio romagnolo.



Il racconto di Riccione proseguirà nel pomeriggio di domenica con la musica e le immagini di un originale video show ideato dal produttore e conduttore radiofonico Chicco Giuliani che, con la collaborazione di Dj Aladyn e insieme a Caldari, daranno vita ad un talk inedito ripercorrendo attraverso videoclip, immagini e cartoline di Riccione la storia della città dagli "anni ruggenti" a oggi. Così il compleanno si trasforma in "un viaggio nel territorio e nel tempo". Ma la Perla verde è sempre proiettata nel futuro, così, a rappresentare il conto alla rovescia a meno due dal centenario ci sarà il "dolcetto" simbolo del compleanno che ha accompagnato negli ultimi anni le diverse edizioni dell'evento e che sarà distribuito al pubblico in confezioni sigillate. Il dolcetto richiama quest'anno il tema della stella luminosa che sarà protagonista del progetto di comunicazione e del palinsesto degli eventi di Natale-Capodanno.



Dalla sindaco Renata Tosi arriva per tutta la comunità "un sentito augurio per una festività che rappresentata prima di tutto la compattezza e l'unita' della nostra cittadinanza. Un momento molto importante per noi tutti". Il compleanno e' "un evento di comunità", conferma Caldari, e "acquisisce un significato importante in un momento straordinario come questo".