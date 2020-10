Con 16 bombole di gas "faccio saltare il palazzo e tutta Bordonchio"

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 08:31 - 17 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

Si è conclusa presso la Sez. II della Corte d'Appello di Bologna presieduta dal dott. Valenti, una vicenda risalente al 2012 che ha coinvolto un cittadino bellariese 65enne. Z.F. queste le sue iniziali, affetto da disturbo delirante cronico aveva minacciato i condomini di far saltare l'intero palazzo detenendo in casa ben 16 bombole di gas. "faccio saltare il palazzo e tutta Bordonchio" aveva urlato ai carabinieri e vigili del fuoco intervenuti, seminando il panico tra i residenti. Per i reati di minacce aggravate oltre che di furto, ricettazione e diffamazione era stato condannato nel 2017 dal Tribunale collegiale di Rimini a 2 anni e 8 mesi di reclusione e sottoposto a misura di sicurezza in quanto socialmente pericoloso. Oggi la Corte d'Appello di Bologna sez. II ha accolto integralmente le richieste dell'Avv. Luigi Delli Paoli riconoscendo la totale infermità mentale sulla base di una perizia psichiatrica del 2013 ritenuta prevalente in quanto più prossima al tempus commissi delicti rispetto alla perizia disposta dal Tribunale di Rimini che riteneva l'imputato solo parzialmente incapace e sulla quale si era basata la sentenza di condanna. Casi di questo tipo, spiega l'Avv. Luigi Delli Paoli, "dovrebbero essere immediatamente trattati dal punto di vista sanitario senza passare per le aule di Tribunale".