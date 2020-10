Talamello, va in pensione Fabio Cesaretti: "Uno dei migliori medici della vallata"

| 08:05 - 17 Ottobre 2020

Il 29 settembre scorso il medico di famiglia Fabio Cesaretti è andato in pensione. L'amministrazione comunale di Talamello lo ha ringraziato pubblicamente con una nota, sottolineando quanto Cesaretti fosse «molto amato e rispettato da tutti» e che è stata una fortuna e un onore per Talamello «avere avuto un’istituzione come lui ad accudire i propri abitanti». Un pensiero anche per la moglie Antonella, sua segretaria: anche per lei è giunta l'ora della pensione. «Siamo tutti sicuri che a Fabio mancheranno i suoi pazienti, come, e se non più, lui mancherà a loro», prosegue l'amministrazione comunale di Talamello: «Sin dai suoi primi giorni da medico, il dottor Cesaretti ha goduto di una fiducia innata da parte della popolazione, una fiducia che trova chiaramente riscontro nelle abilità professionali, già evidenti durante i suoi primi passi, ma anche nelle doti umane». L'amministrazione comunale ha speso sentiti elogi per l'ex medico di famiglia, «uno dei migliori medici della vallata», «una persona retta, intelligente ed operosa, sempre disponibile sia per i suoi pazienti che per la comunità e mai fuori luogo», evidenziando «l’inesauribile sete di conoscenza», che lo ha portato «a essere sempre pronto ed aggiornato, in modo da poter fornire ai pazienti una figura professionale completa ed al passo con le novità».