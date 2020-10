Sant'Agata Feltria premia il tartufo bianco più grande

Eventi

| 17:57 - 16 Ottobre 2020

Immagine della fiera risalente al periodo pre covid.

Dopodomani (domenica 18 ottobre) nuovo appuntamento a Sant'Agata Feltria per la XXXVI edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, uno degli appuntamenti d’autunno più importanti e più frequentati del settore nell’intero panorama nazionale. Il bianco pregiato quest’anno è di qualità e di quantità, cosicché è possibile rinvenirlo in Fiera con costi per tutte le tasche. Si va da 1.500 a 2.800 euro al kg. Domenica 18 ottobre, la terza di Fiera, è in programma il Premio “per il miglior tartufo” presente in Fiera. Una giuria di super esperti giudicherà la miglior “pallina”: aspetto, peso, conformazione, profumo alcuni degli aspetti che i giudici valuteranno per eleggere il “miglior tartufo” in Fiera 2020. La premiazione, molto attesa dal pubblico, è prevista alle ore 15 in piazza Garibaldi.