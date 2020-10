Covid, Bonaccini: "Monitoriamo la situazione". Al momento no a nuove restrizioni

Attualità

Nazionale

| 16:27 - 16 Ottobre 2020

Stefano Bonaccini.

Il governatore regionale Stefano Bonaccini spiega che al momento non ci sono misure restrittive al vaglio della sua amministrazione. "Seguiamo e monitoriamo passo passo la situazione. Nel caso fossimo in necessità di misure più restrittive informeremo come sempre il governo e le potremmo fare in ragione dell'ultimo Dpcm", ha detto Bonaccini in un incontro con il ministro della Salute Roberto Speranza. Quest'ultimo ha messo un freno alle indiscrezioni di stampa, precisando che il governo non ha ancora preso una decisione. "C'è un problema serio, non dobbiamo nasconderlo" ma "ci sono istituzioni, scienziati che stanno lavorando. Facciamo le cose per bene", ha detto Speranza. Domani (sabato 17 ottobre) ci sarà però un'importante riunione di coordinamento tra protezione civile, regioni, Speranza e il commissario Arcuri.