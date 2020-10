Nuova Marecchiese: incontro sindaci-provincia di Rimini e nuovo dibattito in teatro

Attualità

Rimini

| 16:19 - 16 Ottobre 2020

Imprenditori di "Una nuova strada per lo sviluppo"..

Due appuntamenti cruciali, nella prossima settimana, per la progettazione della nuova strada destinata a collegare, nelle intenzioni dei promotori dell'iniziativa, l'Alta Valmarecchia a Rimini con tempi di percorrenza ridotti rispetto alla nuova Marecchiese. Si terranno infatti l'incontro tra i sindaci della Valmarecchia e il presidente della provincia Riziero Santi, per avviare un tavolo di lavoro tecnico-politico, e il nuovo incontro pubblico organizzato dal comitato imprenditoriale "Una nuova strada per lo sviluppo", per continuare il dibattito aperto e condiviso con il territorio e le istituzioni, "al fine di mantenere alta l’attenzione sulla necessità di migliorare la viabilità in Valmarecchia e rendere più sicura la strada Marecchiese", spiegano i promotori del comitato, che aggiungono: "La necessità di intervenire sulla viabilità in Valmarecchia è stata espressa da tutti i sindaci di vallata, valutando l’impatto che questa ha nel quotidiano sullo sviluppo delle imprese del territorio, sulle esigenze personali dei cittadini come lo spostamento scolastico, lavorativo, ma anche il bisogno di raggiungere strutture sanitarie. Problematiche che concorrono allo spopolamento del territorio e alla chiusura di numerose imprese, come ha segnalato da Giammaria Zanzini, presidente di Federmoda-Confcommercio di Rimini".



Lo scorso 14 ottobre il presidente dell’Unione dei Comuni di Valmarecchia, Stefano Zanchini, ha formalmente richiesto al presidente della provincia, Riziero Santi l’apertura del tavolo di lavoro tecnico-istituzionale sulla nuova viabilità in vallata.



I sindaci hanno anche specificato di avviare i lavori entro il 22 ottobre, data in cui il comitato degli Imprenditori "Una nuova strada per lo sviluppo" ha indetto un nuovo incontro pubblico al teatro di Pietracuta alle ore 20.30, per proseguire il dibattito con le istituzioni, le associazioni di categoria e ambientaliste, i sindacati, gli istituti scolastici e tutti i cittadini affinché vi sia condivisione di progettualità e corretta e puntuale informazione.



Il comitato imprenditoriale ha inoltre rinnovato l’invito a partecipare all’assemblea pubblica del 22 ottobre al presidente della provincia di Rimini, Riziero Santi e il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi.