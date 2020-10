Metanodotto Misano: 20 giorni per proprietari terreni soggetti a esproprio per fare osservazioni

Attualità

Misano Adriatico

| 13:55 - 16 Ottobre 2020

Panoramica aerea di Misano Adriatico.

E’ pubblico, all’Albo Pretorio del Comune di Misano Adriatico, il progetto riguardante il territorio comunale e relativo all’opera di manutenzione a cura di Snam Rete Gas sul metanodotto Ravenna – Jesi.



La pubblicazione ancora per una ventina di giorni consentirà, oltre a quelle previste dall’Amministrazione, la possibilità per i privati destinatari di procedimenti d’esproprio di inoltrare osservazioni.



A seguire, il progetto sarà esaminato anche in consiglio comunale.



L’opera è utile ad assicurare il servizio di trasporto gas attraverso un sistema sicuro, efficiente e in linea con le moderne tecnologie costruttive. Snam Rete Gas rimette quindi mano ad un impianto realizzato circa 50 anni fa lungo l’attuale direttrice e che garantisce l’interconnessione tra i gasdotti della Rete Nazionale lungo la costa adriatica (Ravenna – Chieti attualmente in esercizio) ed il Metanodotto Rimini – Sansepolcro.



L’impiego delle moderne tecniche realizzative permetterà di superare aree geologicamente complesse e soggette a fenomeni di instabilità contribuendo così, con maggior efficienza, alla salvaguardia della sicurezza del trasporto lungo gli oltre 140 km della linea.



Oltre al Comune di Misano Adriatico, in provincia sono interessati anche i comuni di Rimini, Santarcangelo di Romagna, Coriano e San Giovanni in Marignano.