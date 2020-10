L’Archivio Storico di Verucchio trova 'casa' in municipio

Attualità

Verucchio

| 13:48 - 16 Ottobre 2020

Municipio di Verucchio.

Verucchio “riabbraccia” le tracce del suo passato e da domani (sabato 17 ottobre) avrà un Archivio Storico completo e perfettamente fruibile. Si è infatti concluso un pluriennale certosino lavoro di riqualificazione e sistemazione e per l’importante testimonianza documentale è stata ricavata una nuova sede all’interno del municipio di Piazza Malatesta.



Ambiente che sarà inaugurato simbolicamente proprio domani alle 16 nel secondo dei tre fine settimana della ‘Festa della Storia’ 2020. Il programma prevede gli interventi della sindaca Stefania Sabba, della responsabile dell’Archivio Storico Lisetta Bernardi, di Brunella Argelli in rappresentanza dell’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna, degli archivisti e curatori dell’aggiornamento dell’inventario Marco Degli Esposti e Silvia Crociati e dell’architetto Maria Giovanna Giuccioli per l’illustrazione di inediti documenti relativi al palazzo comunale.



Il taglio del nastro sarà seguito da una visita guidata dell’Archivio e della piccola mostra allestita per l’occasione con l’esposizione di documenti inediti. In contemporanea, fra le 15 e le 18, la Sala dottor Riccardo Magnani ospiterà il laboratorio manuale gratuito adatto ai bambini ‘La rilegatura del libro’ a cura di Alessandro Semprini: iniziativa (così come l’inaugurazione dell’Archivio, disciplinata dalle normative anti Covid-19.