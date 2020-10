Santarcangelo: il memorial Bisulli rinviato al 2021

Sport

Memorial Bisulli di Santarcangelo.

Il 38° Memorial Bisulli è stato rinviato al 2021. Alla base di questa dolorosa decisione, un problema principalmente burocratico. L’amministrazione comunale aveva dato parere favorevole fin dall’inizio ma l’ufficio competente ha inviato il nullaosta in forte ritardo, fuori tempo massimo. L’ultimo decreto poi non ha certo aiutato e quindi il Rally Driver Team è stato dunque costretto a rinviare il 38° Memorial Bisulli, che era in programma il 18 ottobre a Santarcangelo di Romagna.

«Ringrazio l’amministrazione comunale di Santarcangelo che aveva espresso parere favole per l’evento fin dall’inizio – dichiara il Presidente del Rally Driver Team Loris Giorgetti – ma rimarco anche il ritardo dell’ufficio competente. Il Memorial Bisulli è un evento che porta a Santarcangelo appassionati proveniente dall’Italia ma anche da varie nazioni europee generando quindi un indotto alle attività economiche della zona. Ora valuteremo se sarà possibile organizzarlo nella prossima primavera in modo da poter fare poi la 39esima edizione nell’autunno 2021. È un raduno che riscuote grande interesse e ci dispiace molto essere stati costretti a rinviarlo».