Le grotte monumentali di Santarcangelo palcoscenico di Euridice

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 12:00 - 16 Ottobre 2020

Le grotte monnumentali di Santarcangelo.

Dopo la vernice in occasione della mostra del maestro Massimo Pulini in occasione della kermesse culturale TRE, domenica 18 ottobre è in programma il primo appuntamento dedicato al teatro a cura di Maria Costantini: "Euridice e la sua voce".



Loop station Maria Costantini, lettura per un dj-set del testo “Euridice e la sua voce” tratto dalla composizione poetica che nei secoli si è tramandata riguardo al mito di Orfeo ed Euridice, mixato con musiche originali composte a misura per la realizzazione di questo percorso sonoro e letterario. Alle 17.30 il ritrovo è Santabago (contrada dei Fabbri 11) con la possibilità di visitare la mostra di Massimo Pulini, la performance teatrale è nelle Grotte Monumentali alle 18 con replica alle 19. Questo suggestivo evento è stato possibile grazie alla concessione del luogo da parte della pro loco. Successivamente alla seconda replica è possibile cenare a Santabago con il menù dedicato alla mostra e curato dallo chef Giorgio Rattini. L’accesso all’evento è su prenotazione nel rispetto delle norme in vigore. L’ingresso è gratuito per gli associati. Per i non associati la tessera annuale ha un costo promozionale di cinque euro. Prenotazione e informazioni al 348 358054.



Tre è un evento dalla ricca e potente espressività che racchiude nell’arco di sette mesi (a cadenza bimestrale) tre mostre abbinate a tre performance teatrali e tre menù gustativi, all’interno associazione ricreativa culturale ed enogastronomica Santabago di Santarcangelo. L’associazione ricreativa culturale ed enogastronomica Santabago, la Galleria Zamagni di Rimini e Maria Costantini hanno creato questo magico trittico, un seducente sodalizio scandito dall’arte pittorica, narrativa e gustativa. In onore alla mostra del maestro Pulini dedicata al mito.