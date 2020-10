Ttg Rimini, il gruppo Maggioli premia la Sicilia come la regione più amata dagli italiani

Attualità

Rimini

| 11:51 - 16 Ottobre 2020

La premiazione della Sicilia al TTG.



Anche il Gruppo Maggioli ha partecipato al Ttg Travel Experience di Italian Exibitition Group che si tiene in questi giorni a Rimini. Giovedì 15 ottobre, nell’ambito della 5° edizione di Italia Destinazione Digitale, ideata da The Data Appeal Company, sono stati assegnati dei premi alle Regioni italiane maggiormente apprezzate per la loro offerta turistica. Nell’anno che più ha messo alla prova il settore del turismo e dell’ospitalità The Data Appeal Company, in collaborazione con Gruppo Maggioli, Sojern, Best Western Italia e Human Company ha voluto premiare le Regioni italiane più resilienti che, nonostante l’emergenza sanitaria, hanno fatto di tutto per far sentire i turisti come a casa. Il Premio come regione più amata dai turisti stranieri è stato conferito alla Regione Sicilia. A consegnarlo Mauro Villa, in rappresentanza del Gruppo Maggioli. Ancora una volta il Gruppo supporta, come da tradizione, le attività di valorizzazione del territorio, della cultura e del turismo.