Frodi informatiche e tutela dei dati personali, convegno di approfondimento a Rimini

| 08:11 - 16 Ottobre 2020



Proteggere i dati, difendersi dalla truffe e dalla captazione informatica, contrastare il riciclaggio e le infiltrazioni mafiose anche grazie all'applicazione del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali, nonché la V direttiva. Per conoscere meglio queste e altre peculiaritò, giovedì 29 ottobre al centro congressi Sgr di Rimini dalle 15.30 alle 18.30 ci sarà un seminario formativo organizzato dall’Associazione protezione diritti e libertà privacy, con segreteria organizzativa dello Studio consulenze privacy Paci. "Frodi informatiche e tutela del dato" è il tema che tratterà il colonnello Marco Menegazzo del nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della guardia di finanza, mentre Luca Di Leo, consulente e data protection officer si occuperà di diritto alla privacy. Daniele Paci, magistrato ad Ancona, interverrà su "riciclaggio e criminalità organizzata". L'avvocato Filippo Cocco farà il punto su "Intercettazioni mediante captatore trojan, modalità e problematiche di gestione e conservazione dei dati informatici". Il prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza illustrerà i protocolli di legalità per contrastare i rischi di infiltrazioni mafiose in riviera. Il seminario sarà coordinato da Gloria Maria Paci, presidente dell'associazione. Per poter partecipare al seminario formativo gratuito è obbligatoria la registrazione. Per chi non potrà essere fisicamente presente, c'è la possibilità di seguire il convegno online.