Calcio D, rinforzo per il Cattolica SGM: il mediano Ndiaye classe 1999. In arrivo un portiere under

Sport

Cattolica

| 22:38 - 15 Ottobre 2020

Il mediano Ndiaye mentre firma il contratto in sede.

Rinforzo per il Cattolica SGM: E' stato tesserato il centrocampista Moussa Ndiaye, classe 1999, mediano senegalese, cresciuto nel settore giovanile della Juventus per poi passare al Cesena, al Pescara, al Fano e nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Rende in Serie C, giocando 14 gare. Era in prova da un paio di giorni. Domani sarà probabilmente tesserato il portiere Mattia Mariani classe 2001, tesserato per la Berretti della Vis Pesaro anche lui da un paio di giorni in prova. Al contrario di Ndiaye domenica a Corticella sarà disponibile. Verso il recupero Meraglia, Pierantozzi e probabilmente Zanni.