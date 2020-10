Calcio D, Rimini: i prezzi dei biglietti per la stagione. Dove si acquistano in prevendita Aperti tutti i settori tranne i Distinti. La domenica acquisti solo on line sul sito www.go2.it

Sport Rimini | 19:30 - 15 Ottobre 2020 Il Rimini FC comunica i prezzi dei biglietti che verranno applicati per le gare del Campionato di Serie D stagione 2020/21 a partire da domenica 18 ottobre 2020 per la sfida con il Seravezza La prevendita sarà effettuata presso i botteghini dello Stadio “Romeo Neri” nei seguenti giorni : – giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00 – venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 – sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00 Inoltre i biglietti saranno disponibili presso i seguenti rivenditori: – Tabaccheria Pruccoli, Viale Amerigo Vespucci 69 – Rimini – Santarcangelo Eventi , Via Giovanni Pascoli 22 – Santarcangelo di Romagna La domenica sarà possibile acquistare i biglietti solo on line sul sito www.go2.it QUESTI I PREZZI SUDDIVISI PER SETTORE: Tribuna centralissima : € 25,00 (prezzo unico) Tribuna Centrale : € 20,00 (ridotto € 15,00) Laterale Est : € 12,00 (ridotto € 8,00) Settore Ospiti : € 8,00 (laterale ovest) prezzo unico Curva Est : € 8,00 (prezzo unico) Ragazzi dai 4 ai 13 anni : € 1,00 (solo laterali, distinti e curva) Bambini fino a 3 anni : ingresso libero senza biglietto (escluse centralissima e centrale) Invalidi al 100% e accompagnatori : ingresso omaggio nel settore dedicato con richiesta fatta almeno due giorni prima della gara LE RIDUZIONI SONO PREVISTE PER INVALIDI, OVER 65 E UNDER 18 N.B. : è obbligatorio presentarsi sempre con un documento di identità (sia adulti che bambini), senza il quale non saranno erogati i biglietti SI RACCOMANDA DI MUNIRSI DI AUTOCERTIFICAZIONE GIA‘ COMPILATA.