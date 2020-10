Enogastronomia e sagre, ma anche sport, cinema e cultura: ecco cosa fare questo week-end

Eventi

Rimini

| 07:58 - 16 Ottobre 2020

Gli eventi dal 16 al 18 ottobre.

Un fine settimana decisamente fatto apposta per gli amanti del buon cibo e dei prodotti buoni, genuini e preziosi della nostra terra. Tartufo e castagne la faranno da padroni, ma tanti appuntamenti allieteranno queste prime giornate autunnali. Se non sapete ancora cosa fare, abbiamo pensato di darvi qualche idea. Buon week-end.



MANIFESTAZIONI ED ENOGASTRONOMIA

Nelle domeniche di Ottobre si tiene ogni anno a Sant’Agata Feltria, la “Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato”.

La manifestazione è considerata una delle più importanti del settore a livello nazionale. La presentazione del prezioso fungo, avviene attraverso un percorso commerciale e gastronomico che trova la sua esaltazione nelle prelibate ricette al tartufo che, i ristoranti presenti in fiera e quelli del territorio, preparano puntualmente nella occasione. QUI tutte le info.



Domenica di 18 Ottobre a Montefiore Conca si svolge la Sagra della Castagna. Il tradizionale appuntamento autunnale con il prelibato frutto del bosco si svolge nelle domeniche di ottobre con spettacoli, punti ristoro, mercatino di prodotti enogastronomici, castagne, giochi in piazza e musica folcloristica con orchestra. L'autunno a Montefiore Conca è ricco di gusto con stand gastronomici, mercatini bio, prodotti della nostra generosa terra, caldarroste cotte in diretta, vino dalla fontana e la magia di un borgo, uno tra i più belli d'Italia. QUI tutte le info.



CINEMA, MUSICA E TEATRO

Venerdì 16 ottobre alle ore 20.30 presso il Cinema Giometti Multiplex “Le Befane” di Rimini, si terrà la prima nazionale del film The Italian Warrior. Il lungometraggio, prodotto e distribuito da A&P Group e patrocinato dal Comune di Rimini, è stato girato interamente in riviera. Nessuna finzione. Nessun copione. Nessuna sceneggiatura. Il docufilm diretto dal regista Joseph Nenci ritrae una fotografia reale, cruda, istantanea, senza filtri, della dura vita di un noto pugile professionista riminese. QUI tutte le info.



Grande attesa per il ritorno del Quartetto d’archi della Scala che domenica 18 ottobre - ore 17 - sarà protagonista del secondo appuntamento del ciclo di musiche da camera della 71esima Sagra Musicale Malatestiana. Sul palco del Teatro Galli i violinisti Francesco Manara e Daniele Pascoletti violini, il violista Simonide Braconi e il violoncellista Massimo Polidori affrontano un programma che attraverso due secoli di musica viennese è anche un importante omaggio ai capolavori cameristici composti da Ludwig van Beethoven. QUI tutte le info.



Prende il via sabato 17 ottobre la nuova tournée teatrale di Sergio Casabianca “I miei omaggi” ,e dedicata ai grandi interpreti della musica italiana. Tanti omaggi ai cantautori che hanno fatto la storia della anzone, con una serata per grande artista come Nino Ferrer, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Fabrizio De André e tanti altri ancora. Ad affiancare Casabianca sul palco ci sarà Samuele Rossini, pianista di grande estro e cultura musicale, da poco rientrato in Italia dopo otto anni di esperienza artistica e di vita a Londra. QUI tutte le info.



CULTURA

Il Festival del Mondo Antico entra nel vivo venerdì 16 ottobre con il taglio del nastro della mostra “Raffaello a Rimini. Il ritorno della Madonna Diotallevi”, introdotto dall’intervento del curatore, Giulio Zavatta sulla collezione ottocentesca dei Diotallevi e dalla conferenza sulla figura dell’artista urbinate a cura di Costantino D’Orazio, storico dell’arte presso la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e saggista, noto divulgatore televisivo e radiofonico nonché autore del volume Raffaello. Il giovane favoloso (2020) (Museo della Città dalle ore 16). QUI tutte le info.



Il termine "virtù" potrebbe suonare arcaico, a tratti superato, una parola che suona inattuale ma che ha tradizione invidiabile nel campo del pensiero, sia filosofico sia pedagogico sia teologico. Il contributo di Vito Mancuso nella rassegna filosofica "Biblioteca illuminata" di Misano Adriatico si concentrerà anzitutto sull'illustrazione della grande tradizione occidentale. QUI tutte le info.



SPORT E EVENTI ALL’APERTO

Domenica 18 ottobre alle 9.45 dall'eremo di Sant’ Igne avrà inizio il percorso panoramico fra le antiche terre malatestiane di San Leo lungo la cresta dei Tausani fino al Monte San Severino, dove il panorama spazierà a 360 gradi su tutta la Valmarecchia. Percorso facile e adatto a tutti, con un circuito ad anello con termine alle 12.45 con pranzo al sacco. Il rientro è previsto per le 15 circa e visita all’ eremo. QUI tutti le info.



L’11^ edizione della Maratonina del Vino “Città di San Clemente” diventerà una Special Edition. La tradizionale mezza maratona di 21 km 097 metri farà spazio ad una cronometro di 10.000 metri in programma domenica 18 ottobre. La Special Edition sarà un Diecimilametri del Vino che si svolgerà su un percorso nuovo pianeggiante immerso nella natura della Valconca. La partecipazione è limitata ai primi 200 atleti. QUI tutte le info.



M.A.C.