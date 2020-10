Si impossessa di un portafoglio spacciandosi per 'sportivo', denunciato 'Ladro ciclista'

Cronaca

Rimini

| 18:10 - 15 Ottobre 2020

Incastrato "Ladro ciclista".

Denunciato dalla polizia di Forlì un 57enne pugliese residente a Rimini, pregiudicato, e attualmente in carcere a scontare un cumulo di pene, per furto e indebito utilizzo di carta di credito - in merito a un episodio avvenuto poco prima del lockdown tra Forlìe Faenza. L'uomo è noto alle forze dell'ordine come il 'Ladro ciclista', in quanto solito commettere furti vestito da ciclista, circolando a bordo di biciclette sportive, in modo da rendersi insospettabile durante i controlli su strada.

L'ultimo episodio ha visto una giovane dipendente di una associazione sportiva derubata del portafoglio che teneva nella borsetta appoggiata dietro il banco di ricezione del pubblico. L'uomo si era probabilmente introdotto all'interno confondendosi con altri sportivi grazie al suo abbigliamento. A tradire il ladro l'uso del bancomat sottratto. Le immagini registrate dal sistema di sicurezza della banca hanno mostrato il cliente essere un uomo di circa 55-60 anni, giunto in bicicletta e abbigliato da ciclista. Gli investigatori sono così andati a colpo sicuro.