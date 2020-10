Covid San Marino: 749 casi in totale di cui di cui 32 positivi, 18 nuovi casi

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:43 - 15 Ottobre 2020

Coronavirus, i dati di San Marino del 15 ottobre.

Sono 18 i nuovi casi di coronavirus segnalati dall’Istituto per la Sicurezza Sociale nella Repubblica di San Marino. I casi totali in Territorio sono 759, di cui: 32 positivi, 42 decessi e 685 (+3) guariti. Rispetto all’ultimo aggiornamento dell’8 ottobre, si segnalano 18 nuovi casi di infezione al virus Sars CoV-2, e 3 persone guarite. Tra i nuovi casi di positività, la maggior parte presentavano una lieve sintomatologia.



Tra le persone positive, due si trovano ricoverate in ospedale. In un caso si tratta di un sammarinese di 46 anni clinicamente guarito e in fase di dimissione. Il secondo caso riguarda una cittadina di nazionalità ucraina di 60 anni, ricoverata nel reparto di Semintensiva, sottoposta a ossigenoterapia, ma la paziente è cosciente e respira autonomamente.



Le quarantene attive sono in totale 65. Al 14 ottobre 2020 compreso, risultano eseguiti 22.854 test sierologici, e 8.321 tamponi molecolari.

Si rammentano le raccomandazioni ai cittadini di rispettare le raccomandazioni igienico sanitarie per contrastare la diffusione del virus e, in caso di febbre o sintomi respiratori, di non recarsi direttamente al Pronto Soccorso dell’Ospedale, ma contattare prima il proprio medico curante o la guardia medica.