Freddo e pioggia: Jhonatan Narváez, in solitaria vince la tappa Cesenatico Cesenatico

Jhonatan Manuel Narváez ha vinto per distacco la 12/a tappa del 103/o Giro d'Italia di ciclismo, la Cesenatico-Cesenatico (Forlì-Cesena), lunga 204 chilometri. L'ecuadoriano ha preceduto sul traguardo l'ucraino Mark Padun, in ritardo di 1' circa. E' la seconda vittoria di un corridore ecuadoriano nell'edizione 2020 della corsa rosa dopo quella conquistata da Caicedo. Il portoghese Joao Almeida, in ritardo di oltre 8' sul traguardo dal vincitore odierno Narvaez, ha conservato la maglia rosa."Sono qui perché Marco amava questo sport, ma per me è sempre una sofferenza", ha detto mamma Tonina, anche lei al traguardo insieme a tanti tifosi del figlio, morto nel 2004. Diversi anche i cartelli per Marco Pantani lungo il percorso, ricalcato sulle strade della gran fondo 'Nove colli'.



Ordine d'arrivo della 12/a tappa



1. Jhonatan Manuel Narvaez (Ecu) in 05h31'24"

2. Mark Padun (Ucr) a 01'08"

3. Simon Clarke (Aus) a 06'50"

4. Joey Rosskopf (Usa) a 07'30"

5. Simon Pellaud (Svi) a 07'43"

6. Brandon McNulty (Usa) a 08'25"

7. Patrick Konrad (Aut) s.t.

8. Ruben Guerreiro (Por) s.t.

9. Joao Almeida (Por) s.t.

10. Tao Geoghegan Hart (Gbr) s.t.

11. Fausto Masnada (Ita) s.t.

16. Domenico Pozzovivo (Ita) s.t.

17. Vincenzo Nibali (Ita) s.t.

20. Jakob Fuglsang (Dan) s.t.

21. Rafal Majka (Pol) s.t.



Classifica generale del 103/o Giro d'Italia di ciclismo dopo la 12/a tappa



1. Joao Almeida (Por) in 49h21'46"

2. Wilco Kelderman (Ola) a 00'34"

3. Pello Bilbao (Spa) a 00'43"

4. Domenico Pozzovivo (Ita) a 00'57"

5. Vincenzo Nibali (Ita) a 01'01"

6. Patrick Konrad (Aut) a 01'15"

7. Jai Hindley (Aus) a 01'19"

8. Rafal Majka (Pol) a 01'21"

9. Fausto Masnada (Ita) a 01'36"

10. Jakob Fuglsang (Dan) a 02'20"

11. Brandon McNulty (Usa) a 02'39"

12. Tao Geoghegan Hart (Gbr) a 02'45"

13. Antonio Pedrero (Spa) a 02'58"

17. Ilnur Zakarin (Rus) a 15'08"

18. Jonathan Castroviejo (Spa) a 18'54.