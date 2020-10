Quartieri in trasformazione a Riccione: a passeggio per la città per conoscerne il cambiamento

Attualità

Riccione

| 16:09 - 15 Ottobre 2020

Passeggiata Goethe.

Incontrare i cittadini e spiegare alla comunità le trasformazioni e i lavori pubblici che verranno effettuati nei vari quartieri di Riccione, questa è da sempre stata la priorità dell’amministrazione, ma, viste le restrizioni dovute ai protocolli sanitari, dal comune arriva una nuova modalità di interazione.



"Camminando per le strade, indossando la mascherina, con la distanza e l'aria aperta - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti, - illustreremo passo a passo, via per via quello che faremo per migliorare la vita nei quartieri. Prima di tutto inizieremo con un'analisi dello stato attuale delle opere pubbliche presenti, ascolteremo i suggerimenti dei residenti e illustreremo i progetti. E' uno scambio fattivo tra l'Ente pubblico e il cittadino, una sorta di incontro personalizzato che in tempi normali si poteva proporre con i Consigli comunali aperti. Una passeggiata è sicuramente più utile perché si vede e si comprende meglio sia lo stato del quartiere sia è più facile illustrare i progetti". Il primo appuntamento con le passeggiate con l'amministrazione comunale è per domani, venerdì 16 ottobre, alle 16 in via Puglia.