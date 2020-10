Trasporto scolastico, Cna: "Piu’ bus per evitare assembramenti sui mezzi"

Attualità

Rimini

15 Ottobre 2020

Affollamento sui bus scolastici.

Sulla questione del sovraffollamento dei bus, soprattutto in orari scolastici interviene Cna Rimini che concorda con la necessità, manifestata dal governo, di continuare a garantire la scuola in presenza. Per farlo però è necessario potenziare ulteriormente il trasporto pubblico affinché si possano evitare assembramenti sui mezzi.

“In ballo c’è la sicurezza sanitaria – si legge in una nota dell’associazione-. Per integrare ulteriormente l’offerta di trasporto pubblico, fino al ritorno alla normalità, Cna Rimini propone un maggiore impiego di autobus da noleggio e Van del settore privato, soprattutto ora che la curva dei contagi è in aumento.

Per la sicurezza sanitaria degli studenti e di tutti noi il settore privato del territorio può mettere a disposizione ancora più mezzi tra autobus e Van, già su strada. In provincia ci sono circa 200 mezzi e 80% di questi sono ora fermi. E gli autisti sono senza lavoro. Ma non è preferibile occupare le persone per svolgere un’attività di altissimo interesse sociale invece che tenerle a casa?”