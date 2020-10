Rimini: circa mille famiglie usufruiranno dello sconto per l’utilizzo dello scuolabus

Attualità

Rimini

| 13:14 - 15 Ottobre 2020

Foto di repertorio.

Novità in arrivo per le famiglie che usufruiscono dello scuolabus. La Giunta del Comune di Rimini ha approvato due importanti provvedimenti che avranno una ricaduta positiva per circa mille famiglie riminesi. Il primo è quello che riguarda il rimborso dello scuolabus relativamente al mancato utilizzo nel periodo di chiusura scolastica dovuta al lockdown. Le modalità potranno essere quello del rimborso vero e proprio oppure, per chi usufruisce anche quest’anno dello stesso servizio, verrà scalato direttamente dai costi del nuovo abbonamento.

La seconda novità riguarda invece le circa duecento famiglie di alunni iscritti alla scuola primaria Ferrari. Come noto, per consentire la realizzazione della nuova scuola, una parte degli alunni della primaria Ferrari svolgono momentaneamente lezione negli spazi della ex scuola primaria Montessori di via Codazzi. Per loro è stato istituito un servizio navetta dedicato che, ogni mattina, collega la sede della Ferrari a quella della ex Montessori. Un trasporto che, grazie all’approvazione della Giunta, sarà per tutte le famiglie completamente gratuito.

Rimanendo in tema, ma spostandoci dal trasporto all’edilizia scolastica, la Giunta, nella stessa seduta, ha anche approvato un importante intervento di riqualificazione energetica e rigenerazione ambientale all’asilo nido “Girotondo” di via circonvallazione, attraverso un nuovo impianto termico, per un investimento di circa settantaduemila euro.

“Continuano – spiega Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini - gli interventi dell’Amministrazione a sostegno del diritto allo studio e dell’edilizia scolastica. Con il sostegno al trasporto andiamo a dare un aiuto mirato alle famiglie della scuola Ferrari, con cui abbiamo avviato un confronto costante, intervenendo inoltre per tutte le altre che usufruivano l’anno scorso del servizio di scuolabus, scalando dai costi tutto il periodo di lockdown scolastico. La riqualificazione energetica del Girotondo rientra invece nel vasto piano di edilizia scolastica che, oltre alle nuove scuole già inaugurate, o in costruzione, riguarda anche tanti piccoli e grandi interventi di manutenzione in tutti i poli didattici riminesi”.