Condannato ex questore Improta, solidarietà dal sindaco di Riccione

| 13:07 - 15 Ottobre 2020

Renata Tosi, sindaco di Riccione.

"Solidarietà piena e incondizionata al Questore Maurizio Improta, al quale l'amministrazione del Comune di Riccione, esprime e rinnova amicizia, stima e vicinanza. Da parte mia, vorrei anche manifestare solidarietà ad un uomo dello Stato italiano che la Romagna ha potuto apprezzare per professionalità e dedizione al lavoro, in un incarico, quello di Questore della Provincia di Rimini, non certo esente da specifiche problematiche. Vorrei ricordare come in occasione dei grandi eventi della Riviera, il Questore Improta abbia sempre garantito ordine e sicurezza, a partire dalla certezza dell'invio dei rinforzi estivi e dei militari dell'Esercito Italiano del progetto "Strade Sicure" o della polizia a cavallo nei parchi cittadini, per dare al nostro territorio quella serenità necessaria per lavorare con numeri importanti in fatto di presenze turistiche. Per questo e per tanto altro va un ringraziamento al Questore Improta che anche come Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria a Roma presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha quest'estate potenziato la presenza della polizia nella nostra stazione".