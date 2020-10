Superbonus 110%: due seminari online organizzati da Legambiente

Attualità

Emilia Romagna

| 12:28 - 15 Ottobre 2020

Lavori superbonus.

Grazie al Superbonus al 110%, introdotto dal Decreto Rilancio, chi esegue una ristrutturazione della propria abitazione o condominio fino al 31 dicembre 2021 può contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico.

La detrazione, assieme alla cessione del credito, rappresenta un’occasione unica per il clima, per le imprese e per la bolletta dei cittadini. Un’opportunità che però richiede di più tempo per essere ancor più efficace e che deve essere quanto più sfruttata e attuata sul territorio.



I dubbi su questa grande opportunità di risparmio però sono ancora tanti e per provare a discuterne Legambiente Emilia-Romagna ha organizzato due appuntamenti online destinati a due target specifici: il primo sarà rivolto a tecnici ed addetti ai lavori, il secondo ai privati cittadini che vogliono approfondire il tema.

Di seguito il programma dettagliato delle iniziative: Sabato 17 ottobre 2020 dalle 10:30 alle 12:30 - Superbonus 110%, un impegno per gli operatori della regione. Clima, lavoro, qualità urbana e dell’abitare. Parteciperanno alla discussione rappresentanti del mondo economico, delle Acer, dei comuni e la Regione Emilia Romagna. L’incontro verrà trasmesso attraverso la piattaforma GoToMeeting. Per partecipare è necessaria la pre-iscrizione a questo LINK. (Le indicazioni e il link di accesso verranno inviati il giorno stesso dell’iniziativa).



Giovedì 22 ottobre 2020 dalle 17:45 alle 19 - Cittadini e Superbonus 110%, istruzioni per l’uso. L’incontro è aperto a tutti e verrà trasmesso in diretta sui canali Facebook e YouTube di Legambiente Emilia-Romagna