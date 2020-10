Giro d'Italia, prima tappa nel Riminese con una vetrina in rosa per Coriano

Attualità

12:04 - 15 Ottobre 2020



Mercoledì 14 ottobre il Giro d'Italia con la sua 11esima tappa ha attraversato anche il territorio del comune di Coriano a cominciare da Sant'Andrea in Besanigo, Coriano centro, Pedrolara, Pian della Pieve, Ospedaletto fino a Cerasolo Ausa. Oltre ad attirare numeroso pubblico che ama il ciclismo, la competizione ciclistica funge anche da importante vetrina per i territori che vengono attraversati dal Giro. Le immagini riprese dall’elicottero durante la gara hanno mostrato in tutta la sua bellezza anche il territorio corianese, con la sua campagna curata e disegnata dalle abili mani degli agricoltori, con i suoi piccoli borghi in armonia con l'ambiente circostante, la sua morfologia territoriale che presenta colline, pendii, saliscendi, strade con salite e discese che possono essere molto interessanti per i cicloturisti e amanti del paesaggio rurale.



Anna Pazzaglia (assessore al turismo ed eventi): ”Nonostante i piccoli disagi che possono crearsi per una gara come il Giro d'Italia (strade chiuse e limitazioni agli spostamenti) cerchiamo di vedere questo tipo di manifestazioni che coinvolgono ciclisti, motociclisti, escursionisti come un'opportunità per far conoscere la bellezza del territorio, l’enogastronomia e la possibilità di un turismo slow, lontano dalla confusione e dalle mete classiche. "Terre di Coriano" è il luogo dove tutto questo si incontra



Domenica Spinelli (Sindaca di Coriano): ”“Ringrazio la polizia locale, tutte le forze dell’ordine e i tanti volontari che hanno permesso lo svolgimento di un evento così complesso in perfetta sicurezza e limitando al massimo i disagi. Un particolare grazie va a tutti i cittadini che hanno accettato di buon grado qualche piccolo sacrificio in cambio di una giornata in Rosa”.