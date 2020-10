La Romagna per la Costituzione riunisce 15 relatori per l'incontro del 24 ottobre in piazza

Eventi

Rimini

| 11:12 - 15 Ottobre 2020

Piazza Cavour a Rimini.



Sabato 24 ottobre alle 14.30 in piazza Cavour a Rimini si terrà la tanto contestata manifestazione "Riprendiamoci la Costituzione", che sotto lo stesso slogan riunisce ben 15 rappresentanti delle teorie e dei movimenti più disparati. Dal movimento 3V (Libertà di scelta - Vaccini vogliamo verità) con il segretario nazionale Luca Teodori, al movimento politico Vox italia con il presidente nazionale Francesco Toscano, affiancato dal musicologo Antonello Cresti, al direttore di Imolaoggi.it Armando Mannocchia al medico chirurgo Stefano Manera. E ancora lo psicologo Andrea Tosatto, il presidnete di Comliva Claudio Simion, gli avvocati Luca Ventaloro e Massimo Pifani per il coordinamento nazionale Giuristi per la sanit), il collega Riccardo Luzi per la federazione Rinascimento Italia), il portavoce di Liser (Libera scelta E-R) Paolo Svegli, la psicologa e referente del comitato stop 5G Elisabetta Saviotti, il presidente di Salute attiva San Marino Carlo Boffa, il portavoce del coordinamento genitori per la Libertà di scelta della provincia di Rimini Matteo Angelini, il presidente di Dispaccio filosofico Loris Falconi. Non mancherà via audio il giurista, psicoterapeuta e formatore Mauro Scardovelli.



L'incontro è organizzato da Romagna per la Costituzione con l'obiettivo di avere cittadini «informati, liberi e pensanti che possano difendersi da tutta una serie di leggi, dpcm, normative e linee guida sempre più coartanti».