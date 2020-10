Montefiore Conca rivive attraverso Casa di Rocca, progetto lancio del turismo in Valconca

Attualità

Montefiore Conca

| 10:53 - 15 Ottobre 2020



Entra nel vivo il progetto "Case di Valle", nato con l'obiettivo di mettere in campo strategie di promo-commercializzazione per la valorizzazione del brand turistico Valconca e dei singoli Comuni della vallata. Nei giorni scorsi Montefiore Conca ha ospitato il secondo incontro con operatori economici, alla presenza dell'esperto di marketing territoriale Alessandro Sistri, di Maurizio Gabellini (Cna), del sindaco Filippo Sica e di alcuni amministratori comunali. Un incontro che segna il passaggio alla fase operativa vera e propria.



"Il primo dato da rilevare - spiega Sistri - è anzitutto legato alla grande partecipazione registrata: tantissime sono le attività economiche del territorio montefiorese, dai ristoratori fino ad arrivare al mondo dell'artigianato e della ricettività, che hanno aderito e questo ci fa ben sperare circa il proseguimento del progetto. Confermata l'idea di lavorare in sinergia per la costruzione di una rete imprenditoriale che rappresenterà l'ossatura vera e propria dell'iniziativa. Da parte degli stessi imprenditori sono arrivate alcune suggestioni che abbiamo deciso di cogliere e sul quale torneremo a ragionare nei prossimi incontri. In questa fase ci siamo focalizzati su quelle che definiamo linee di prodotto, ovvero le proposte con cui la Valconca andrà ad affacciarsi sul mercato, coinvolgendo target e settori specifici: dall'enogastronomia al relax, dallo sport all'aria aperta alla cultura. Nei prossimi giorni saranno distribuite le schede di adesione con cui gli operatori potranno comunicare la loro volontà di aderire ad una linea di prodotto piuttosto che ad un'altra".



Nel frattempo prosegue il lavoro sulla Casa di Valle, che a Montefiore troverà posto in una location davvero suggestiva, ai piedi della splendida Rocca. La Casa di Rocca, non sarà un semplice ufficio informazioni, ma un vero e proprio centro operativo nel quale verranno messe a punto le strategie per incrementare la visibilità e l'appetibilità turistica del territorio e quindi attrarre nuovi visitatori.