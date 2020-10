Nuova piscina comunale in stand by, l'associazione Quartiere 5 esorta l'amministrazione

Attualità

Rimini

| 10:01 - 15 Ottobre 2020



Dopo l’inaugurazione della nuova piscina al Garden di Rimini, che l'associazione Quartiere 5 accoglie con grande entusiasmo, non può che scattare però una riflessione sulle strutture di servizio già esistenti, firmata dal presidente Stefano Benaglia: «Ad oggi l’amministrazione non si è ancora espressa sulla nuova piscina comunale, cioè quella struttura che dovrebbe sostituire l’attuale, ormai fatiscente e al limite dell’usabilità. Posizionare la piscina a Rimini nord è una priorità per tutta la popolazione che pratica sport acquatici e che vive nel quartiere più popoloso di Rimini. Se ne sente da sempre la necessità e molti sono costretti ad essere fruitori della piscina del Gelso a Bellaria-Igea Marina. Potrebbe essere utilizzata anche dal polo scolastico per le loro ore di educazione fisica, oltre a fare da supporto ai numerosi corsi di ginnastica dolce, sempre molto frequentati e che lamentano l’impossibilità di proporre eventi dedicati al moto in acqua. Dobbiamo anche pensare che molti genitori non riescono a portare i loro figli in centro per fargli fare delle attività fisica e raggiungere le attuali piscine con i mezzi pubblici è un’impresa difficoltosa, che scoraggia la volontà dei ragazzi a praticare questo tipo di sport. Corriamo il rischio serio di aumentare la sedentarietà e l’isolamento, che sono già figli dell’epoca dei social network. Sappiamo che le aree a disposizione dell’amministrazione ci sono ma resta da capire se esiste la volontà politica di migliorare lo stile di vita di Rimini Nord. Come associazione Quartiere 5 siamo disponibili a supportare questa idea con tutti i mezzi a nostra disposizione».