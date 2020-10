Fuori programma con Massimo Cacciari alla rassegna filosofica di Misano Adriatico

Eventi

Misano Adriatico

| 08:02 - 15 Ottobre 2020

Il filosofo Massimo Cacciari.

Mercoledì 21 ottobre il cinema Astra di Misano Adriatico proporrà un fuori programma con il filosofo Massimo Cacciari che presenterà la sua ultima pubblicazione "Il lavoro dello spirito: saggio su Max Weber”. Tra il 1917 e il 1919 Max Weber tenne due conferenze dal titolo "Die geistige Arbeit als Beruf", ovvero "Il lavoro dello spirito come professione". Il lavoro dello spirito è quello creativo, autonomo, il lavoro umano considerato in tutta la sua attuosa potenza, la cui affermazione libera dalla condizione di lavoro comandato, dipendente, e cioè alienato. Ma il suo dissolversi nella forma capitalistica di produzione finisce col delegittimare la stessa autorità politica che nella «promessa di liberazione» trova il proprio fondamento. La «gabbia di acciaio» è destinata a imprigionare anche quel «lavoro dello spirito» che è la prassi politica? Lo spirito del capitalismo finirà col destrutturare completamente lo spazio del Politico, riducendolo alla forma del contratto? O tra Scienza e Politica sono ancora possibili relazioni che ci affranchino dal procedere senza mete né fini del sistema tecnico-economico? Cacciari si confronta con queste domande attualissime che, un secolo fa, Max Weber poneva con drammatica chiarezza.



La partecipazione alle conferenze sarà gratuita e avverrà solamente con prenotazione online attraverso la piattaforma Eventbrite. Per questioni organizzative, i biglietti saranno disponibili esclusivamente alcuni giorni prima delle date delle conferenze.



Prenotarsi è facile: bisogna selezionare i posti disponibili sulla mappa della sala (massimo 2 posti per ogni prenotazione) e inserire i nomi dei partecipanti e le relative mail per completare la prenotazione. La procedura richiede un tempo brevissimo e i biglietti vengono inviati in tempo reale al proprio indirizzo di posta elettronica. L’accesso (esibendo la stampa del biglietto di prenotazione) deve avvenire entro le 20.30 (30 minuti prima dell’inizio della conferenza); successivamente, nel caso l'eventuale coda fosse esaurita, il biglietto non sarà più valido. Per accedere all'area della conferenza è necessario indossare sempre la mascherina, nel rispetto delle vigenti normative. Non sarà consentito introdurre e consumare alimenti in sala. Per tutte le conferenze è prevista una DIRETTA sul canale YOUTUBE del Comune di Misano.