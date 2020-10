FOTO Giro d'Italia a Rimini: "Chiederemo una tappa anche nel 2021"

Attualità

| 17:48 - 14 Ottobre 2020

Oggi (mercoledì 14 ottobre) la tappa del Giro d'Italia si è conclusa a Rimini. Un'importante vetrina mediatica per la città che il sindaco di Rimini Andrea Gnassi definisce «un messaggio di speranza in un momento non facile, sotto la cappa delle misure restrittive che incidono soprattutto sulla parte relazionale che è sport, turismo, vita sociale». Gnassi evidenzia: «La passione per la bicicletta qualifica il territorio che lo propone: economia, salute, benessere, immagine positiva fra parco del mare e piste ciclabili, sempre più occasione di promozione e visibilità internazionale per il nostro territorio». Un pensiero anche a Sergio Zavoli: «E’ stata un'occasione per ricordare Sergio Zavoli che il Giro d’Italia lo ha raccontato creando "Processo alla tappa", il mitico programma che andava in onda ogni giorno, durante il Giro d’Italia, dopo l’arrivo dei corridori». Soddisfatto anche l'assessore allo sport Gianluca Brasini che annuncia la volontà di lavorare in sinergia con la regione per portare a Rimini un arrivo o una partenza di un tappa anche dell'edizione 2021 del Giro d'Italia. «Con Italian Bike Festival, Moto Gp e cicloturismo siamo al vertice dell’offerta regionale e abbiamo dimostrato come lo sport e i grandi eventi sportivi siano elementi fondamentali di un modo innovativo di fare marketing territoriale».