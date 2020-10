San Marino accoglie la carovana del Giro-E, protagonista la bicicletta assistita

Sport

Repubblica San Marino

| 17:28 - 14 Ottobre 2020

Il Giro-E raggiunge San Marino.

San Marino è pronta ad ospitare la partenza della tappa n. 11 del Giro-E 2020. La kermesse ciclistica, composta da 20 tappe, ha come protagonista la bicicletta a pedalata assistita e affianca il percorso del Giro d’Italia sulle stesse strade e nelle stesse date. Lo start avverrà alle ore 11.45 da Piazzale Lo Stradone e gli atleti copriranno 72,5 chilometri per raggiungere Cesenatico, città di arrivo.

L’accoglienza calorosa che la Repubblica di San Marino ha voluto riservare alla competizione sportiva è testimoniata dalla partecipazione attiva dei rappresentanti istituzionali. In sella alla e-bike per affrontare la tappa saliranno con entusiasmo anche il Segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini, il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati e il Segretario di Stato per la Cultura, Andrea Belluzzi.

“Il Giro-E e la sua energia raggiungono San Marino! Alle squadre e agli organizzatori il benvenuto mio e delle istituzioni” - dichiara il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati - “La nostra Repubblica si sta impegnando con convinzione per lo sviluppo del turismo green e della vacanza attiva, il passaggio del Giro-E è in linea con questo intenso lavoro di promozione territoriale. Per quanto possibile proverò a omaggiare il Giro-E aggregandomi con alcuni colleghi alla carovana di bici elettriche che da San Marino raggiungerà Cesenatico!”