Fiere: Macfrut si sdoppia, nel 2021 tradizionale e virtuale 

Attualità

Rimini

| 15:56 - 14 Ottobre 2020

Macfrut.

Si sdoppia Macfrut 2021, il salone internazionale dell'ortofrutta: giunta alla 37esima edizione, la kermesse - organizzata da Cesena Fiera - si svolgerà, dal 4 al 6 maggio, nel quartiere fieristico di Rimini, mentre dal 28 al 30 settembre sarà riproposta la versione virtuale con Macfrut Digital. Tra le novità dell'edizione 2021 il melone prodotto simbolo, la Sardegna regione partner, l'Italian Retailer Business Lounge dedicato all'incontro fra produzione, distribuzione e commercio nazionali, il focus "Frutta e spezie sulla via di Marco Polo" sui mercati del Far East, in particolare quelli dell'Asia centrale e dell'Oceano Indiano. Presente anche il primo salone in Europa, Spices & Herbs Global Expo, dedicato al mondo delle spezie, piante officinali ed erbe aromatiche, che vedrà anche la nascita di un Osservatorio sulle spezie e le erbe officinali realizzato in sinergia con Ismea. "Anche se la situazione attuale invita alla prudenza - osserva in una nota Renzo Piraccini presidente di Macfrut - siamo convinti che a maggio 2021 ci saranno le condizioni per realizzare un grande evento di cui la filiera dell'ortofrutta ha grande bisogno. Se così non dovesse essere abbiamo pronte opzioni alternative che valuteremo insieme con i nostri espositori". Macfrut Digital, infine, sarà proposto insieme a International Asparagus Days, l'evento dedicato alla filiera dell'asparago.