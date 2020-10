San Marino: 20 ottobre parte campagna vaccino contro l'influenza stagionale

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:47 - 14 Ottobre 2020

Da martedì 20 ottobre a San Marino parte la campagna vaccinale 2020-21 contro l’influenza stagionale. Interessati le persone appartenenti alle categorie a rischio (immunodepressi, portatori di malattie croniche, ecc..), i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni e le persone con più di 60 anni, categorie che avranno accesso prioritario alla vaccinazione.



Per poter effettuare la vaccinazione occorre prenotarsi e poi compilare e sottoscrivere il consenso informato, reperibile presso i Centri per la Salute o la Pediatria.



Per prenotare la vaccinazione nei bambini contattare il Servizio di Pediatria, telefonando al numero 0549 994250 dalle 8:00 alle 19:00, oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica infermieri.pediatria@iss.sm. La vaccinazione si effettuata il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 17 negli ambulatori pediatrici al 6° piano dell’Ospedale di Stato.



La prenotazione alla vaccinazione per gli over 60 avviene tramite CUP, telefonando al numero 0549 994889 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.



Le persone appartenenti alle categorie a rischio in quanto portatori di particolari fragilità o con co-morbilità (es. pazienti affetti da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio, dell’apparato cardiocircolatorio, da diabete mellito e da altre malattie metaboliche, malattie renali con insufficienza renale, malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, ecc…) dovranno rivolgersi direttamente al proprio medico curante prima della prenotazione tramite CUP, per ottenere l’autorizzazione alla prenotazione che avverrà sempre presso il CUP.



Le sedute vaccinali per gli adulti si terranno il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14:30 alle 17:30 e il sabato mattina dalle 9:00 alle 12:00 presso il Centro Azzurro, negli ambulatori della Direzione Cure Primarie e Salute Territoriale (2° piano).



Per tutte le altre persone non rientranti nelle fasce di popolazione sopra riportate, a cui la vaccinazione è altamente raccomandata, sarà possibile effettuare la profilassi contro l’influenza stagionale dopo il 30 novembre, sempre prenotandosi preventivamente tramite CUP.



Per informazioni contattare l’Ufficio vaccinazioni al numero 0549 994338 o inviare una e-mail all’indirizzo ufficio.vaccinazioni@iss.sm, oppure contattare il proprio medico curante; si ricorda anche di visitare il sito ISS (www.iss.sm) alla pagina web dedicata alla vaccinazione antinfluenzale (www.vaccinoinfluenza.iss.sm).