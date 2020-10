Turismo e sport, Riccione in pole position: ecco i prossimi eventi

Sport

Riccione

| 14:15 - 14 Ottobre 2020

Il playhall di Riccione.

Riccione si conferma meta importante per lo sport e per il turismo sportivo che vede sempre di più il coinvolgimento di strutture ricettive specializzate nell'accoglienza non solo di chi lo sport lo pratica in prima persona, ma anche per chi lo segue da appassionato, esperto o addetto ai lavori. Un mondo in continua crescita che definisce il prodotto alberghiero e il brand cittadino di Riccione in un segmento alto e di qualità. In occasione dell'apertura del TTG, che dedica al turismo sportivo un'ampia pagina del suo palinsesto, Riccione vuole rimarcare il suo impegno come città balneare e dello sport, come Comune organizzatore di manifestazione di richiamo sportivo come la Ride Riccione Week, ma anche come località che ospita ogni anno le importanti competizioni della Federazione Italiana Nuoto.



Proprio questa settimana, da 16 al 18 ottobre, allo Stadio del Nuoto di Riccione Sportinfiore, la manifestazione sportiva legata agli Swimming Games Aics Open, all’interno della quale si svolgono i Campionati Nazionali Aics di Nuoto. Sempre allo Stadio del Nuoto un altro importamte appuntamento ci sarà dal 17 al 19 dicembre 2020 Campionato italiano in Open in vasca lunga.



Non solo acqua, le manifestazioni sportive sono anche dal 21 al 25 ottobre al Palazzetto dello Sport Playhall arriva la Coppa Italia ACSI "Città di RICCIONE" VI° Memorial Anna Dalla Mora - ACSI.



Sarà invece al Palazzo dei Congressi l'Assemblea Elettiva FMI - Federazione Motociclistica Italiana (1 novembre 2020-Palazzo dei Congressi) e Assemblea Elettiva FISR - Federazione Italiana Sport Rotellistici (14-15 novembre 2020 – Palazzo dei Congressi). A seguire l'Assemblea Elettiva FIKBMS - Federazione Italiana Kickboxing (21 novembre 2020 – Palazzetto dello Sport Playhall) e quindi DanceIT e Concorso D’Italia – Federazione Italiana Danza Sportiva 8-13 dicembre 2020 – Palazzetto dello Sport Playhall.