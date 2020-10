Nuovi arredi e panchine per il parco dei Cappuccini di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:07 - 14 Ottobre 2020

Nuovi arredi per il parco dei Cappuccini di Santarcangelo. In questi giorni è stato completamento il posizionamento di panchine, tavoli da pic-nic, cestini per la carta e nuove bacheche, parte conclusiva di un ampio progetto di manutenzione che ha previsto anche la pulizia del sottobosco e la sistemazione delle canaline di scolo delle acque piovane, per un investimento, da parte del comune di Santarcangelo, di 35.000 euro. Nel dettaglio i vecchi arredi, in condizioni precarie, sono stati sostituiti con 14 panchine, quattro tavoli da pic-nic, sette nuovi cestini oltre a quattro bacheche informative per la didattica naturalistica. Anche la percorribilità delle aree di collegamento è migliorata grazie alle nuove dotazioni in parte ricollocate rispetto alla situazione precedente, mentre i nuovi arredi, in metallo, saranno meno soggetti all’usura del tempo. Nei prossimi giorni saranno eseguiti anche interventi per la pulizia del sottobosco e saranno installate nuove plance informative sul corretto comportamento da tenere all’interno del parco, utilizzando disegni e messaggi degli alunni della scuola elementare Pascucci. Spiega il vicesindaco Pamela Fussi: «Il valore ambientale ed ecologico del parco dei Cappuccini è cresciuto nel corso degli anni grazie anche ai nuovi sentieri realizzati lungo l’argine del fiume Uso che hanno permesso di arricchire ulteriormente i percorsi naturalistici tanto da farne un polmone verde straordinariamente importante per l’intera città».