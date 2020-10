Ttg: assessore Olivieri (Cattolica), "il settore turismo non vuole mollare"

Attualità

Cattolica

| 13:37 - 14 Ottobre 2020

L'onorevole Bonaccorsi con l'assessore Olivieri.

Il vicesindaco ed assessore al turismo, Nicoletta Olivieri, ha preso parte stamani alla cerimonia di inaugurazione che ha alzato il sipario sul TTG Travel Experience 2020 in programma a Rimini sino al prossimo 16 ottobre. È stata l'occasione per incontrare e scambiare qualche battuta anche con l'Onorevole Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria di Stato del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. La Bonaccorsi si è dimostrata molto interessata a conoscere la realtà di Cattolica ed approfondire le dinamiche della stagione estiva appena conclusasi alla luce dell'impatto che i protocolli sanitari hanno avuto sul turismo.



"La presenza ingente di tanti operatori - ha commentato la Olivieri - e lo scambio di pensieri con alcuni di loro, mi ha dato conferma della voglia di ripresa e di rimettersi in gioco di gente che non vuole mollare. L’Onorevole Bonaccorsi con cui mi sono brevemente confrontata ha confermato che non dobbiamo smettere di essere ottimisti verso il futuro. E' davvero importante essere presenti stamani al TTG perché si tratta del primo appuntamento che ci consentirà di confrontarci su nuovi modelli di accoglienza e sugli obiettivi per il 2021. Cattolica è una città turistica a prevalenza balneare. Come sottolineato durate il recente G20S è necessario puntare al riconoscimento delle dinamiche stagionali attribuendo ai Comuni come il nostro lo status di città balneare”.



TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.