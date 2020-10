Comandante Provinciale dei Carabinieri in visita al sindaco di Coriano

Attualità

Coriano

| 12:49 - 14 Ottobre 2020

Il sindaco Domenica Spinelli e il Colonnello Mario La Mura.



Oggi (mercoledì 14 ottobre) il sindaco di Coriano Domenica Spinelli ha ricevuto la visita del Comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini, Colonnello Mario La Mura, accompagnato dal Capitano dei Carabinieri di Riccione Luca Colombari e dal comandante della stazione di Coriano, Maresciallo Francesco Liguori. Il sindaco Spinelli, spiegando che l'incontro ha avuto per oggetto alcuni temi legati alla sicurezza del territorio corrianese, ha ringraziato il Comandante per la disponibilità: «colgo l’occasione per ringraziare tutti gli uomini dell’arma per il lavoro svolto in questi anni con dedizione e grandissima professionalità al servizio dei cittadini e faccio i miei migliori auguri di buon lavoro al colonnello Mario La Mura».