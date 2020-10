Al Cinema Tiberio di Rimini il film 'Crescendo'

Eventi

Rimini

| 12:43 - 14 Ottobre 2020

Una scena del film.

Il Cinema Tiberio di Rimini ospita da giovedì 15 a domenica 18 ottobre (ore 21, sabato e domenica anche ore 17, biglietti da € 7 ad € 5) il film Crescendo di Dror Zahavi con Peter Simonischek, Mehdi Meskar e Sabrina Amali. Crescendo #makemusicnotwar è liberamente ispirato a una storia vera, quella della West-Eastern Divan Orchestra creata dal maestro Daniel Barenboim (direttore musicale del Teatro alla Scala di Milano dal 2011 al 2014) e dallo studioso Eduard Said, che da 1999 unisce talenti provenienti da terre storicamente nemiche con l’intento di favorirne il dialogo. Perché la musica è davvero in grado di far superare barriere apparentemente insormontabili e avvicinare le persone laddove la politica fatica ad ottenere risultati.



Nel lungometraggio diretto da Dror Zahavi un gruppo di giovanissimi accomunati dall’odio reciproco, e dall’amore per la musica, si ritrova a convivere sulle montagne italiane nel nome della propria passione. Lontano da tutti, con un moderatore/direttore che arriva dalla Germania (nazione non scelta a caso), devono imparare ad ascoltarsi e diventare una squadra, devono conoscere l’altro per perseguire lo scopo comune di suonare insieme e, prima di tutto, devono credere di poter superare ogni ostacolo.