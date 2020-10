Lotta alle zanzare, dalla Regione 1 milione e 200mila euro

Attualità

Emilia Romagna

| 12:09 - 14 Ottobre 2020



Resta alta l’attenzione in Regione nella lotta alle zanzare, principali responsabili della trasmissione di malattie virali come West Nile, Dengue, Zika e Chikungunya. Per il Piano regionale di sorveglianza e controllo delle cosiddette “arbovirosi” la giunta, tramite una delibera specifica, ha confermato anche per il 2020 il proprio impegno economico e stanziato 1 milione 200mila euro. Risorse destinate a tutte le aziende Usl e ai Comuni, che contribuiscono ad attuare sul territorio molteplici azioni per contrastare la diffusione e ridurre la presenza di questi insetti - della specie sia comune (Culex) che Tigre (Aedes) - ma anche per mantenere elevato il livello di controllo della possibile circolazione virale. Si va dal monitoraggio con ovitrappole ai trattamenti larvicidi sul suolo pubblico, dalla sorveglianza delle infestazioni alle attività di disinfestazione, agli interventi sanitari per la riduzione del rischio di trasmissione dei virus.



In Emilia-Romagna nel 2020 i casi confermati di Dengue sono stati 6, uno da Chikungunya, uno di Zika e 5 quelli di malattia neuroinvasiva da West Nile virus. Il sistema di sorveglianza e controllo previsto dal Piano regionale delle arbovirosi coinvolge Regione, aziende sanitarie, istituto zooprofilattico e Comuni: una rete consolidata, fin dall’esperienza acquisita con l’epidemia di Chikungunya, avvenuta in Romagna nel 2007. In base al Piano, ogni anno vengono effettuate le attività di sorveglianza della circolazione virale, mentre il Gruppo regionale di entomologia sanitaria elabora e aggiorna mappe di rischio per individuare le aree in cui intensificare la disinfestazione e attiva una valutazione di efficacia degli interventi messi in atto quando si rileva presenza dei virus. La sorveglianza sanitaria dei casi di Chikungunya, Dengue, Zika virus e West Nile viene potenziata in estate, per intercettare prima possibile i casi sospetti.

La responsabilità degli interventi di disinfestazione per il controllo della popolazione di insetti vettori è a carico alle amministrazioni comunali, con il supporto tecnico-scientifico dei dipartimenti di Sanità pubblica delle aziende Usl. Saranno quindi le aziende a suddividere il finanziamento loro assegnato dalla Giunta tra gli Enti attivamente impegnati nella lotta alle zanzare nel territorio di propria competenza. Anche quest’anno è stato prodotto materiale sia cartaceo che multimediale: tre pieghevoli (“Proteggi”, “Previeni”, “Consigli per chi viaggia”), una locandina, un opuscolo multilingue, un video informativo (tutto scaricabile dal sito) e una campagna social sulla pagina Facebook della Regione.