Cesena

| 12:05 - 14 Ottobre 2020

Un momento del convegno di Fattore R.



Tutto pronto per Fattore R, il Forum dell’economia della Romagna, a Cesena Fiera venerdì 16 ottobre (inizio ore 9). Evento sold out nella sala convegni della Fiera (100 posti per normative anti Covid), sarà possibile seguirlo in diretta streaming sul sito natlive.it (accesso free). Tre i temi al centro del Forum visti da un’ottica nazionale poi declinati in ambito Romagna: la domanda di beni e servizi, produttività e infrastrutture, e i leader del futuro. Nell’occasione sarà presentata da Alberto Rosa un’analisti di EY sui tre temi, con un focus in particolare sull’impatto del Covid-19 su alcuni settori produttivi a livello territoriale.



A Fattore R saranno ben 29 relatori di primo piano dell’imprenditoria e dell’economia (interventi in presenza e in collegamento), a partire dal Premio Nobel Joseph Stiglitz e dall’economista Veronica De Romanis. E ancora interviste a Nerio Alessandri presidente di Technogym e Brunello Cucinelli azienda che porta il suo nome. Previste quattro tavole rotonde sui temi centrali del Forum, nonché interventi istituzionali come l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico Vincenzo Colla, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il Presidente di Confindustria Romagna Paolo Maggioli, Guido Caselli Vice Segretario generale Unioncamere Emilia Romagna e Pietro Ferrari presidente di Bper Banca.

Uno sguardo “diverso” in un’ottica di storico sarà quello di Roberto Balzani, docente dell’Alma Mater, che parlerà di “Città Romagna: dal sentimento identitario romagnolo alla concretizzazione di un progetto comune”. Conduce la giornata la giornalista Mediaset Simona Branchetti.